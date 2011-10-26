В приложении архив с макетами. Полное чёткое ТЗ будет завтра, отправим исполнителю. Сейчас по макетам вполне ясен функционал. --- В личку, аську, скайп просьба не ...
Сдвинуть картинку в таблице
нужно сдвинуть картинку на 10-20px ниже. сайт в личке
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