Верстка сайта DIV

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Завершен9 заявок217 просмотров

Добрый день требуется верстка 1 страници: кроссбраузерная =>IE7, DIV

14 лет назад
he100885ldv
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

erikv
Эрик 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Эрик очень ответственно отнесся к заданию и выполнил его в кротчайший срок, за что ему очень благодарен и всем рекомендую пользоваться услугами Эрика, как профессионального верстальщика
Дмитрий хороший и ответственный человек...работали вместе, все шло гладко..если будут проекты то буду работать и дальше...очень понравилось сотрудничество...оплата была моментальная даже могу сказать мгновенная... Всем рекомендую!!!!

Заявки фрилансеров

erikv
Эрик 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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