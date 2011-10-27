http://anoncy.ru/ Требуется разобраться с выводом галереи справа, убрать буллет и выравнять по середине все фотографии. Под 5-той фотографией поставить ссылку на корень альбомов. Предложите, пожалуйста, цену и сроки.
Поправить верстку блока в osCommerce
Нужно поправить верстку блока в osCommerce.
Выглядит он разорвано: http://vertusite.ru/blok.jpg
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