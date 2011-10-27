Поправить верстку блока в osCommerce

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Завершен3 заявки137 просмотров

Нужно поправить верстку блока в osCommerce.

Выглядит он разорвано: http://vertusite.ru/blok.jpg

14 лет назад
dhtml
53 года
19 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

netkiber
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Задача была выполнена в кратчайшие сроки. Спасибо за помощь!
Отличный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

netkiber
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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