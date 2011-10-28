Исправить баг в комментариях DLE 9.4

Такая проблема: мне сделали рип шаблона поставили и все ок.

Обнаружил очень сложную для меня проблему....вот в чем дело

Когда в fullstory так

{addcomments}

{navigation}

{comments} - то все нормально.

а если поставить comments сверху то когда нажимаешь на окошко оно цитирует..вообще на любую кнопку из панели или отправть оно цитирует имя автора что оставил до него комментарий.... странно что первый комментарий всегда идет без проблем....и еще вот что обнаружил (для меня как админа такой проблемы нет и для групы гости что не зарегеср. тоже) это только у посетителей которые зареганы как я заметил! Как я думаю проблема лежит в цитате а странности тут много..Прошу помочь

icq: 401210401