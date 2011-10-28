Исправить баг в комментариях DLE 9.4

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Завершен1 заявка115 просмотров

Такая проблема: мне сделали рип шаблона поставили и все ок.

Обнаружил очень сложную для меня проблему....вот в чем дело

Когда в fullstory так

{addcomments}

{navigation}

{comments} - то все нормально.

а если поставить comments сверху то когда нажимаешь на окошко оно цитирует..вообще на любую кнопку из панели или отправть оно цитирует имя автора что оставил до него комментарий.... странно что первый комментарий всегда идет без проблем....и еще вот что обнаружил (для меня как админа такой проблемы нет и для групы гости что не зарегеср. тоже) это только у посетителей которые зареганы как я заметил! Как я думаю проблема лежит в цитате а странности тут много..Прошу помочь

icq: 401210401

DLE
14 лет назад
georgiy93
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Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

HYPERtxt
Гурам 
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HYPERtxt
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Был
13 лет назад
45 отзывов(-3)
14 лет назад

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