Здравствуйте! Ищется верстальщик для корректировки верстки (кроссбраузерно). * сделать корректным вывод блоков "Аудио", "Видео" и "Фото" в Internet Explorer на страницах пользователей и умерших. * уменьшить поля ...
Оптимизация таблицы под разрешение 1024
Оптимизация таблицы под разрешение 1024 точки для всех браузеров.
Нужно что бы эта таблица и контент нормально отображалась при разрешении 1024 и выше во всех основных браузерах.
Сейчас таблица нормально отображается в последних версиях всех браузеров но в пожилых автопереносы не работают.
http://aura-design.ru/test/produktsiya1/77-2011-03-22-13-01-12/99.html
IE 6-9
Opera 9-11
Firefox 3-9
Chrome 10-14
Таблиц на сайте много, надо, что бы я по аналогии с этой таблицей смог адаптировать остальные.
Для выполнения задания предоставлю данные для входа в админскую часть сайта, а так же предоставлю любые необходимые файлы.
Прилагаю файлы как надо что бы было и как сейчас в Firefox 4 м отображается.
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