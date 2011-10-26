Оптимизация таблицы под разрешение 1024 точки для всех браузеров.

Нужно что бы эта таблица и контент нормально отображалась при разрешении 1024 и выше во всех основных браузерах.

Сейчас таблица нормально отображается в последних версиях всех браузеров но в пожилых автопереносы не работают.

http://aura-design.ru/test/produktsiya1/77-2011-03-22-13-01-12/99.html

IE 6-9

Opera 9-11

Firefox 3-9

Chrome 10-14

Таблиц на сайте много, надо, что бы я по аналогии с этой таблицей смог адаптировать остальные.

Для выполнения задания предоставлю данные для входа в админскую часть сайта, а так же предоставлю любые необходимые файлы.

Прилагаю файлы как надо что бы было и как сейчас в Firefox 4 м отображается.