Верстка меню (4 шт.)

Добрый день ! В приложении меню - необходимо его сверстать кроссбраузерно вкл. ИЕ6, валидно, c простым для встраивания кодом. Пункты меню должны подсвечиваться при наведении как показано.

+ Формы должны быть тоже сверстаны. Весь блок по размерам 1 в 1.

PSD имеется. Предпочтение срокам.