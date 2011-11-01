Верстка 6 страниц в одном макете

По прилагаемому ТЗ необходимо сделать верстку.

Макеты простые, без сложной графики и полутеней.

1 общий макет, 5 модификаций внутреннего контента.

Если есть опыт интеграции макета под HostCMS - это большое преимущество, включим эту работу и увеличим ценник.

Материалы и ТЗ: http://dl.dropbox.com/u/30736605/html-dom.zip

Ваша цена и сроки. Если указываете цену в USD - рассматриваю буквально как USD по текущему курсу на момент оплаты (НЕ WMZ!!). Оплачиваю в WMR.

Без предоплаты.