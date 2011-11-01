Верстка 6 страниц в одном макете

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки133 просмотра

По прилагаемому ТЗ необходимо сделать верстку.

Макеты простые, без сложной графики и полутеней.

1 общий макет, 5 модификаций внутреннего контента.

Если есть опыт интеграции макета под HostCMS - это большое преимущество, включим эту работу и увеличим ценник.

Материалы и ТЗ: http://dl.dropbox.com/u/30736605/html-dom.zip

Ваша цена и сроки. Если указываете цену в USD - рассматриваю буквально как USD по текущему курсу на момент оплаты (НЕ WMZ!!). Оплачиваю в WMR.

Без предоплаты.

HTML
14 лет назад
Lenaaa
Елена 
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
125 отзывов

Выбранный исполнитель

Gevorg85
Давид 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$60
2 дня
Очень важно Давиду предоставить подробное техзадание, тогда он все сделает как надо! Результат на 100%. Спасибо.
Когда заказчик точно знает чего хочет, работа только в радость!. Елена грамотный и профессиональный заказчика!.

Заявки фрилансеров

Gevorg85
Давид 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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