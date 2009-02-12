Редактирование таблицы стилей

$50
HTML-версткаЗавершен11 заявок227 просмотров
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Есть готовая верстка HTML + CSS. Файл таблицы стилей сделан очень небрежно. Необходимо его нормально отформатировать и заккоментировать основные моменты.

15 лет назад
TM2
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
still_dark
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$7
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Рад сотрудничеству с этим заказчиком. Обязателен, при этом адекватно оценивает цену и объем работы. Не было необходимости озадачиваться гарантиями оплаты - человек порядочный. 10/10
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