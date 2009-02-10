Поправить верстку

Есть сайт sexkino.su

нужно расстояние сделать между просмотрами и роликом 3 строчки, чтоб туда названия влазили, и плеер не скакал

а просмотры сделать блоком как было раньше

в категорях и меню надо сделать расстояния не множко больше чем щас

нужно плеер сделать чуть больше размером