Верстка сайта

Нужно доработать шаблон для joomla
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть уже готовый макет сайта в .psd требуется его верска в html код желательно таблицами!
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