Верстка под shopcms

Grand-magic.ru/magic.jpg Кроссброузерно сверстать шаблон к Джумле 1.5
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать шаблон для shopcms с уже имеющегося дизайна. Ваши предложения и цены...
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