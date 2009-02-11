Собрать сайт из дизайна и скрипта

Есть шаблон от templatemonster.com под номером 18181 (psd+fonts+html+clipart_library) и скрипт OsCommerce VAM Shop версии 1.4.

Возможности скрипта можно посмотреть на vamshop.ru/demo/

логин: [email protected]

Пароль:12345

Чтобы попасть в админку, нужно зайти в демонстрационный магазин и ввести указанные выше данные в боксе Вход и затем нажать кнопку Админка.

Ознакомиться с шаблоном osc3.template-help.com/os..

Безопасная сделка или заключение договора например посредством webmoney.

Требуется:

– готовый сайт висящий на домене ПОЛНОСТЬЮ идентичный шаблону

ТЗ

- обновить скрипт до последней версии с сайта изготовителя скрипта (1.49)

– повесить скрипт на дизайн. залить на хостинг (хостинг предоставляется)

- Сайт должен графически и функционально ПОЛНОСТЬЮ соответствовать шаблону

- У скрипта должны функционировать ВСЕ функции.

– срок 1-2 рабочих дня.

Для контактов почта сайта или ICQ 127-337