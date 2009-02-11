Скомпоновать страницу в html + графическое меню

Есть главная страница в html. Нужно изменить компоновку элементов на странице, и нарисовать в центре таблицу из 6-8 элементов в 2 строчки, в каждой ячейке сверху - картинка, символизирующая категорию (кондиционеры, например), а внизу - ссылки на конкретные разделы.

Нужно сделать, чтобы это красиво выглядело.

Сделать только в html. Картинки нужно будет найти самостоятельно.