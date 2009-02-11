Поддержка сайта

Есть главная страница в html. Нужно изменить компоновку элементов на странице, и нарисовать в центре таблицу из 6-8 элементов в 2 строчки, в каждой ячейке сверху - картинка, символизирующая категорию (кондиционеры, например), а внизу - ...
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Нужен человек для поддержки сайта. Создания новых страниц и разделов, изменения дат, продвижение в поисковиках, программирование и т.п. Работы не очень много, но все надо делать четко и в сроки. Требование: знания HTML php MySQL. Работа удаленная. Оплата 7000 в месяц. Работа 2-3 часа в день.
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