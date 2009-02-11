Поддержка сайта

$200
HTML-версткаЗакрыт44 заявки753 просмотра
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Нужен человек для поддержки сайта. Создания новых страниц и разделов, изменения дат, продвижение в поисковиках, программирование и т.п. Работы не очень много, но все надо делать четко и в сроки. Требование: знания HTML php MySQL. Работа удаленная. Оплата 7000 в месяц. Работа 2-3 часа в день.

15 лет назад
rediez
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад