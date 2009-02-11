Поддержка сайта

Нужен человек для поддержки сайта. Создания новых страниц и разделов, изменения дат, продвижение в поисковиках, программирование и т.п. Работы не очень много, но все надо делать четко и в сроки. Требование: знания HTML php MySQL. Работа удаленная. Оплата 7000 в месяц. Работа 2-3 часа в день.