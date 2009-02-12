Верстка сайта дизайн студии

HTML-версткаЗакрыт12 заявок199 просмотров
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Добрый день, нужно проверстать макеты для сайта дизайн студии

От вас портфолио, цена, срок

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Подробности объясню понравившимся кандидатам!

Верстка сайта
15 лет назад
sera2007
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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