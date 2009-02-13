Доработка для верстальщика

HTML-версткаЗакрыт4 заявки229 просмотров
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Ищем верстальщика для доработки сайта на php.

(правки линков, раскладка картинок по папкам, верска нескольких страниц)

Работы на 3-4 часа максимум.

Опыт работы не менее 3 лет и отвественность

Высылайте примеры работ и телефон на мейл [email protected]

15 лет назад
alina1978
Alina Alina 
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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