Правка программы магазина

Необходимо сверстать шаблон Joomla 1.0.x + VirtueMart. Есть psd файлы - дизайн страниц сайта. Детальное ТЗ в приложении. Заинтересовавшимся просьба указать оценки по времени выполнения проекта, оставить ссылки на аналогичные выполненные работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У меня интернет магазин на базе шоп скрипт премиум (осскомерс),мне
нужно 2 изменения в программе,программа написана на языке ХТМЛ
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