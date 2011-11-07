Исправить ошибки на сайте, немного доработать сайт

Необходимо исправить ошибки на сайте atmosphere-hostel.ru, сделать форму бронирования в разделе "Забронировать". Сайт на движке joomla.

Детали проекта:

1. Сделать форму на бронирования на странице «Забронировать».

2. Сделать главную страницу - страницей с новостями, а страницу «О хостеле» сделать отдельно.

3. Изменить значок вкладки со значка джумлы, на наш уменьшенный логотип. Файл я вам сброшу.

4. Изменить фото на главной странице, на фото из раздела Фотогалерея.

5. Обучить меня простым операциям по управлению сайтом.

6. Сделать так, чтобы на схеме проезда был флажок обозначающий наш хостел, без него не понятно.