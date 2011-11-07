Исправить ошибки на сайте, немного доработать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен7 заявок203 просмотра

Необходимо исправить ошибки на сайте atmosphere-hostel.ru, сделать форму бронирования в разделе "Забронировать". Сайт на движке joomla.

Детали проекта:

1. Сделать форму на бронирования на странице «Забронировать».

2. Сделать главную страницу - страницей с новостями, а страницу «О хостеле» сделать отдельно.

3. Изменить значок вкладки со значка джумлы, на наш уменьшенный логотип. Файл я вам сброшу.

4. Изменить фото на главной странице, на фото из раздела Фотогалерея.

5. Обучить меня простым операциям по управлению сайтом.

6. Сделать так, чтобы на схеме проезда был флажок обозначающий наш хостел, без него не понятно.

Joomla
14 лет назад
malinin_86
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$100
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andreydepp
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
andreydepp
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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