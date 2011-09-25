Разработка, дизайн, раскрутка сайтов

Опытный веб-разработчик. Более 5 лет роботы над web-ресурсами.

Знание HTML, VB6, PHP, Java Script, CSS, MYSQL, jQuery.

Большой опыт работы с раскруткой проектов (сайтов).

Быстрое качественное анализирование сайтов.

Качественное и быстрое создание сайтов.

Выполняю работу на совесть и в минимальные сроки.