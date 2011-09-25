Разработка, дизайн, раскрутка сайтов
Опытный веб-разработчик. Более 5 лет роботы над web-ресурсами.
Знание HTML, VB6, PHP, Java Script, CSS, MYSQL, jQuery.
Большой опыт работы с раскруткой проектов (сайтов).
Быстрое качественное анализирование сайтов.
Качественное и быстрое создание сайтов.
Выполняю работу на совесть и в минимальные сроки.
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Отличный специалист! Спасибо за помощь, всегда буду обращаться.
Ответный отзыв
Все супер! Четкая задача, быстрая оплата. Спасибо!
Веб-программирование
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#876
Интернет-магазины
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#323
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#420
Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#563
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$2/час
от $10от 3 дней
#616
HTML-верстка
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#1505