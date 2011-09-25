andreydepp

Андрей andreydepp

 
35 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Разработка, дизайн, раскрутка сайтов

Опытный веб-разработчик. Более 5 лет роботы над web-ресурсами.

Знание HTML, VB6, PHP, Java Script, CSS, MYSQL, jQuery.

Большой опыт работы с раскруткой проектов (сайтов).

Быстрое качественное анализирование сайтов.

Качественное и быстрое создание сайтов.

Выполняю работу на совесть и в минимальные сроки.

Отзывы заказчиков

Makr
51 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Защита сайта от копирования
Отличный специалист! Спасибо за помощь, всегда буду обращаться.
Все супер! Четкая задача, быстрая оплата. Спасибо!
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#876
Интернет-магазины
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#323
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#420
Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#563
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$2/час
от $10от 3 дней
#616
HTML-верстка
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#1505
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