Создание сайта-аукциона

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок277 просмотров

Требуется разработать сайт-аукцион по типу сайта gagen.ru(скандинавский аукцион), нужна CMS, работа с электронными платёжными системами(Yandex.Money, WebMoney, QIWI и т.д.). Дизайн ваш.

Краткое ТЗ:

- Работа с платёжными системами

- Регистрация пользователей

- Личный кабинет пользователя

- Демо режим для новых пользователей, желающих ознакомиться с тем как работает аукцион

- Работа с СУБД

- Система ставок

- CMS

- Добавление новых лотов пользователями

- Система тикетов для обработки проблем связанных с работой сайта

- Система рейтинга пользователей аукциона

О вас стоимость, сроки и CMS на которой будете делать.

14 лет назад
beamlight
Игорь 
44 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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