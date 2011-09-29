Создание сайта-аукциона

Требуется разработать сайт-аукцион по типу сайта gagen.ru(скандинавский аукцион), нужна CMS, работа с электронными платёжными системами(Yandex.Money, WebMoney, QIWI и т.д.). Дизайн ваш.

Краткое ТЗ:

- Работа с платёжными системами

- Регистрация пользователей

- Личный кабинет пользователя

- Демо режим для новых пользователей, желающих ознакомиться с тем как работает аукцион

- Работа с СУБД

- Система ставок

- CMS

- Добавление новых лотов пользователями

- Система тикетов для обработки проблем связанных с работой сайта

- Система рейтинга пользователей аукциона

О вас стоимость, сроки и CMS на которой будете делать.