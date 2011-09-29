В связи с большим объемом проекта возникла потребность в привлечении дополнительных вебмастеров. Нужно создать сайт под Google Adsence. Темы разные (страхование, юридические услуги, услуги стоматолога, гинеколога, психолога и.т.п., ремонт автомобилей, услуги сантехника....) ...
Создание сайта-визитки на CMS NetCat или HostCMS
Здравствуйте!
Требуется создание сайта-визитки на CMS NetCat или HostCMS
Тематика сайта: Новые автозапчасти + Станция технического обслуживания автомобилей
Примерный пример сайта: http://www.car22.ru (только без каталога запчастей)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно создать сайт под ключ. "Сайт визитка" вот примеры сайтов с тематикой нужного направления: http://www.rostlit.ru/ http://belarus-tractor.com/ http://www.agromacholding.ru/ Данные для заполнения сайта будут давать свои.Сайты «под ключ»37 заявокЗакрыт14 лет назад
Сайт для студии штор, очень похож по функционалу и наполнению на zhasmin.com.ua У сайта должен быть индивидуальный дизайн (при выполнении предложить 1-2 макета), движок джумла. Исполнителю будет предоставлен логотип, некоторые элементы стиля. ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт14 лет назад
Наш сайт выглядит следующим образом. http://www.wunderkind.kiev.ua/ Мы хотим 1. Изменить наш сайт, поменять админку. Админка должна быть такой, при которой обычный обыватель может редактировать. 2. Новый сайт. Создать сайт, ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен сайт-каталог стройматериалов, с админ панелью и желательно joomla. Можете примеры предлагатьСайты «под ключ»30 заявокЗакрыт14 лет назад
нужен тематический сайт недвижимости в Турции. Бодрум регион. Фотки домов есть.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Создать сайт на WP с использованием шаблона http://demo.wpzoom.com/?theme=sportpress Тематика сайта: отраслевой журнал с дайджестами зарубежной прессы.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно создать сайт с похожим функционалом: http://uk.shopotam.ru Из функций - Пополнение счета, платежные системы (webmoney, rbk-money, moneta.ru), статистика заказов, партнерская программа, внутренняя почта и т.д. Пишите ваши предложения по ценам и срокам. ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
суть проэкта: - только каталог-магазин запчастей одного производителя, только одной категории товаров (пружины) для всех марок автомобилей - каталог без фотографий, с возможностью добавления фото товаров администатором - возможность загрузки прайсов/наличия/замен артикулов ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищем разработчика сайта с интернет-магазином на 1С-Битриксе. По итогам работы, возможно дальнейшее постоянное сотрудничество по другим проектам. Лицензия для Битрикса остается за нами. Нужен интернет-магазин с индивидуальным дизайном (не очень ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт14 лет назад