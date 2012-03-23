В связи с большим объемом проекта возникла потребность в привлечении дополнительных вебмастеров. Нужно создать сайт под Google Adsence. Темы разные (страхование, юридические услуги, услуги стоматолога, гинеколога, психолога и.т.п., ремонт автомобилей, услуги сантехника....) ...
Продвижение курортного бизнеса
Читаем ТЗ, вникаем, задаем вопросы, делам предложения.
Рассматриваем предложения только от групп имеющих юридический адрес.
Оплата только в рублях и только по безналу.
Бюджет не более 60 т.р.
Выбранный исполнитель
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