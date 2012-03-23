Продвижение курортного бизнеса

Сайт для студии штор, очень похож по функционалу и наполнению на zhasmin.com.ua У сайта должен быть индивидуальный дизайн (при выполнении предложить 1-2 макета), движок джумла. Исполнителю будет предоставлен логотип, некоторые элементы стиля. ...