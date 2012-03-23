Продвижение курортного бизнеса

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен3 заявки187 просмотров

Читаем ТЗ, вникаем, задаем вопросы, делам предложения.

Рассматриваем предложения только от групп имеющих юридический адрес.

Оплата только в рублях и только по безналу.

Бюджет не более 60 т.р.

14 лет назад
spin
Иван 
48 лет
20 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

atlete
Сергей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
14 лет назад
$1
60 дней
Человек очень опытный, любая задача поплечу)

Заявки фрилансеров

atlete
Сергей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сайт под Google Adsence

    $100

    В связи с большим объемом проекта возникла потребность в привлечении дополнительных вебмастеров. Нужно создать сайт под Google Adsence. Темы разные (страхование, юридические услуги, услуги стоматолога, гинеколога, психолога и.т.п., ремонт автомобилей, услуги сантехника....) ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта-аукциона

    Требуется разработать сайт-аукцион по типу сайта gagen.ru(скандинавский аукцион), нужна CMS, работа с электронными платёжными системами(Yandex.Money, WebMoney, QIWI и т.д.). Дизайн ваш. Краткое ТЗ: - Работа с платёжными системами - Регистрация ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта-визитки на CMS NetCat или HostCMS

    Здравствуйте! Требуется создание сайта-визитки на CMS NetCat или HostCMS Тематика сайта: Новые автозапчасти + Станция технического обслуживания автомобилей Примерный пример сайта: http://www.car22.ru (только без каталога запчастей)

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен сайт под ключ

    Нужно создать сайт под ключ. "Сайт визитка" вот примеры сайтов с тематикой нужного направления: http://www.rostlit.ru/ http://belarus-tractor.com/ http://www.agromacholding.ru/ Данные для заполнения сайта будут давать свои.

    Сайты «под ключ»37 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Студия штор

    Сайт для студии штор, очень похож по функционалу и наполнению на zhasmin.com.ua У сайта должен быть индивидуальный дизайн (при выполнении предложить 1-2 макета), движок джумла. Исполнителю будет предоставлен логотип, некоторые элементы стиля. ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен сайт

    Наш сайт выглядит следующим образом. http://www.wunderkind.kiev.ua/ Мы хотим 1. Изменить наш сайт, поменять админку. Админка должна быть такой, при которой обычный обыватель может редактировать. 2. Новый сайт. Создать сайт, ...

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать сайт на WP

    $100

    Создать сайт на WP с использованием шаблона http://demo.wpzoom.com/?theme=sportpress Тематика сайта: отраслевой журнал с дайджестами зарубежной прессы.

    WordPress
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно создать сайт

    Нужно создать сайт с похожим функционалом: http://uk.shopotam.ru Из функций - Пополнение счета, платежные системы (webmoney, rbk-money, moneta.ru), статистика заказов, партнерская программа, внутренняя почта и т.д. Пишите ваши предложения по ценам и срокам. ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад