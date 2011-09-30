Магазин по продаже настольных игр финансового х-ра

1. Светлый фон (можно в фоне использовать легкий оттенок серого (металлик градиент) или в качестве фона сделать какую нибудь сетку

2. Позиций будет не более 10 шт. а скорее всего около 5шт. по началу

Примерное расположение блоков, пример : http://fingames.ru/

3. Акцент над разработкой формы способа выбора доставки и оплаты заказа:

В зависимости от страны (RUS/UA) меняется цена заказа, поэтому желательно сделать определение страны по IP и если IP определился как не Русский и не Украинский сделать всплывающее уведомление с просьбой указать страну Россия или Украина

Для Украины несколько способов доставки : Курьер, Автолюкс, "НоваПошта", Почта, каждый способ имеет свою цену за доставку и сроки

Также несколько способов оплаты, наличные курьеру, ИнтерКасса, наложенный платеж

В зависимости от способа доставки, способы оплаты могут изменяться

Для России доставка только с помощью Почты России и системы EMS

В случае полной оплаты скидка 10%

В случае предоплаты 500 рублей - скидка 5%

В случае заказа без предоплаты цена на +5% дороже в связи с рисками при не оплате игры получателем

!Важно: Грамотно продумать (в соответствии с ТЗ) юзабилити блока оформления заказа чтобы было клиенту просто и понятно.