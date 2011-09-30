В связи с большим объемом проекта возникла потребность в привлечении дополнительных вебмастеров. Нужно создать сайт под Google Adsence. Темы разные (страхование, юридические услуги, услуги стоматолога, гинеколога, психолога и.т.п., ремонт автомобилей, услуги сантехника....) ...
Магазин по продаже настольных игр финансового х-ра
1. Светлый фон (можно в фоне использовать легкий оттенок серого (металлик градиент) или в качестве фона сделать какую нибудь сетку
2. Позиций будет не более 10 шт. а скорее всего около 5шт. по началу
Примерное расположение блоков, пример : http://fingames.ru/
3. Акцент над разработкой формы способа выбора доставки и оплаты заказа:
В зависимости от страны (RUS/UA) меняется цена заказа, поэтому желательно сделать определение страны по IP и если IP определился как не Русский и не Украинский сделать всплывающее уведомление с просьбой указать страну Россия или Украина
Для Украины несколько способов доставки : Курьер, Автолюкс, "НоваПошта", Почта, каждый способ имеет свою цену за доставку и сроки
Также несколько способов оплаты, наличные курьеру, ИнтерКасса, наложенный платеж
В зависимости от способа доставки, способы оплаты могут изменяться
Для России доставка только с помощью Почты России и системы EMS
В случае полной оплаты скидка 10%
В случае предоплаты 500 рублей - скидка 5%
В случае заказа без предоплаты цена на +5% дороже в связи с рисками при не оплате игры получателем
!Важно: Грамотно продумать (в соответствии с ТЗ) юзабилити блока оформления заказа чтобы было клиенту просто и понятно.
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