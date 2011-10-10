В связи с большим объемом проекта возникла потребность в привлечении дополнительных вебмастеров. Нужно создать сайт под Google Adsence. Темы разные (страхование, юридические услуги, услуги стоматолога, гинеколога, психолога и.т.п., ремонт автомобилей, услуги сантехника....) ...
Создать дизайн и прикрутить к WordPress
Здравствуйте,
Требуется создать современный дизайн для веб-сайта визитки по существующей структуре www.pseurope.co.uk и прикрутить в WordPress.
Пожалуйста в ответе предоставьте ОДНУ ссылку на пример похожей работы. Акцент больше будет уделяться дизайну.
Жду заявок.
Выбранный исполнитель
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