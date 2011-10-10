Создать дизайн и прикрутить к WordPress

Здравствуйте,

Требуется создать современный дизайн для веб-сайта визитки по существующей структуре www.pseurope.co.uk и прикрутить в WordPress.

Пожалуйста в ответе предоставьте ОДНУ ссылку на пример похожей работы. Акцент больше будет уделяться дизайну.

Жду заявок.