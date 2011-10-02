Нужен фан-сайт о певце

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки257 просмотров

Это неофициальный сайт, а именно фан-сайт.

Тексты песен, ссылки на скачку музыки, биография, всякая информация.

В общем, нужен полезный сайт для людей.

Сайт на хтмл с 2 пхп-вставками для сквозных ссылок и кода сапы.

Размер сайта 50-100 страниц.

Текст на главной должен быть уникальным. Копипаст разерешен

Флешь не нужна, супер-навороченный дизайн тоже не нужен, система управления сайтом не нужна.

Срок исполнения сайта = 1-2 недели

Цена = 50-80 долл в зависимости от качества получившегося сайта

PHP
14 лет назад
KSW
48 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
55 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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