Создание сайта под "ключ"

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт16 заявок360 просмотров

Необходимо создать сайт. Тематика: борьба с криминалом в Северо-Кавказском регионе.

За аналог берем:

http://белыефартуки.рф

http://gdecasino.org/

Последний заказ был: http://anti-priton.org/ . Проект оценен на двойку, поэтому вперед больше ничего не плачу. Оплата (предоплата) по ФАКТУ.

14 лет назад
tim-stigal
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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