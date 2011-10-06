Сервис онлайн игр

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!

В декабре планируется начать разработку очень качественного сервиса онлайн игр. Основные моменты таковы:

- Игра в нескольких зонах (пользователь с сервером, онлайн друг с другом)

- Интеграция со всеми возможными системами оплаты + полная автоматизация ввода/вывода

- Поддержка видео связи между пользователями

- Серверная, клиентская части + мобильные клиенты под андроид, ios

- Огромное количество учетной информации + очень большая загруженность

- Использование флеша

- на первых парах нужно разработать 8 игр (покер, нарды и т.д.)

ТЗ будет писаться вместе с Вами на основе моего детального описания.

Не стоит оставлять заявку если:

- Вы не имеете достаточно опыта

- У Вас нет слаженной команды

- Вы выставляете счет за каждую поправку или дополнение (принципиальные изменения я оплачиваю отдельно)

- Вы безответственны или необязательны

- Вы не уважаете заказчика и не считаете нужным регулярно ставить его в известность о ходе выполнения работ

Меня не интересуют заявки, в которых написано: "Так же есть знакомые......" и т.д. - работаю только напрямую с Исполнителем без перепоручений.

Меня интересует: на чем Вы можете это реализовать?