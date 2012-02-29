Создание сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен22 заявки331 просмотр

1) Сайт разрабатывается на СMS Joomla 1.5.23 на основе html-шаблона http://livedemo00.template-help.com/wt_34748/index.html (далее шаблон)

2) Добавляется в шаблон в правую боковину вертикальное меню (модуль меню Maxi Menu CK (http://www.joomlack.fr/en/Joomla-extensions/Menu/maxi-menu-ck-menu-dropdown-advanced.html), далее m2, со стилем меню шаблона) с разделами:

- FAQ (модуль faq для joomla)

- Обратная связь (форма обратной связи, раздел “контакты” m1)

- скачать (блог материалов для авторизированных пользователей)

- фотогалерея (http://www.phoca.cz/demo/)

3) Верхнее меню (модуль меню Maxi Menu CK (http://www.joomlack.fr/en/Joomla-extensions/Menu/maxi-menu-ck-menu-dropdown-advanced.html), далее m1, со стилем меню шаблона) содержит разделы :

Главная (блог материалов)

о компании (материал)

товары (блог материалов)

скачать блог материалов для авторизированных пользователей ()

контакты (материал с адресом+карта google+форма отправки сообщения)

4) в раздел о компании нужно добавить подменю: О компании, Вакансии, Партнерство

5) В раздел товары нужно добавить подменю: Концентрированные продукты питания, с/х продукция, консервация, бакалея, Мясопродукты, Напитки, другие товары

6) В раздел “скачать” добавляем ссылки на скачивание прайсов (общий и по группам товаров)

Все что не указано в данном ТЗ не подлежит выполнению в переделах данного проекта с бюджетом в 250$ и оплачивается отдельно в отдельном проекте.

Срок исполнения - 1 неделя.

HTMLJoomla
14 лет назад
makarov_b
Борис 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$250
7 дней
Всё сделано в лучшем виде, в соответствии с непростым ТЗ, точно в срок! Мои рекомендации!
Борис ясно и исчерпывающе изложил задачи, проявил терпение в обсуждении рабочих моментов. Без задержек проверял ход работы и вовремя оплатил. Рекомендую Бориса как заказчика который выполняет свои обязательства, знает что он хочет получить в итоге реализации проекта и сразу озвучивает все свои пожелания.

Заявки фрилансеров

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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