Создание CMS

Здравствуйте.

Мне нужно создать удобную CMS для сайта http://www.academka.ru/. Можно Joomla, Bitrix или какую-нибудь другую.

Оплата по факту: вы создаете систему у себя на сервере, я смотрю, вносим коррективы, утверждаем, я плачу, потом переносим систему к нам на сайт.