Разработка сайта для строительной компании

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок318 просмотров

Нужно сделать сайт для строительной компании

В разработку сайта входит:

1. Создание логотипа

2. Создание дизайна сайта

3. Верстка сайта

4. Программная часть сайта.

В логотипе желательно использование оранжевого и синего цветов, но если вы сможете предложить более интересный вариант, то будем только рады.

Желательно что бы программная часть сайта была сделана на движке DLE.

P.S. Работаем без предоплаты. Если есть сомнения то читаем отзывы. В дальнейшем возможна работа над этим же проектом.

На все остальные вопросы ответить могу в личке.

DLE
14 лет назад
The_KING
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

vladislav-kpi
Владислав 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$100
9 дней

Заявки фрилансеров

vladislav-kpi
Владислав 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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