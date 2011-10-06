Разработка сайта для строительной компании

Нужно сделать сайт для строительной компании

В разработку сайта входит:

1. Создание логотипа

2. Создание дизайна сайта

3. Верстка сайта

4. Программная часть сайта.

В логотипе желательно использование оранжевого и синего цветов, но если вы сможете предложить более интересный вариант, то будем только рады.

Желательно что бы программная часть сайта была сделана на движке DLE.

P.S. Работаем без предоплаты. Если есть сомнения то читаем отзывы. В дальнейшем возможна работа над этим же проектом.

На все остальные вопросы ответить могу в личке.