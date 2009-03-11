The_KING

Алексей The_KING

 
35 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Изменить период в отчете

    Есть стандартный отчет в 1С Общепите от раруса, но в нем период стоит только в 1 день. Нужно сделать так что бы этот отчет можно было формировать в произвольном интервале дат. То есть не за ...

    1С-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание рекламного письма

    $30

    Приветствую! Необходимо написать рекламное письмо. Оно будет отправлено обычной почтой предполагаемым клиентам. Техническое задание на написание письма прикреплено к проекту. Обязательно указывайте цены и сроки! P.S. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка 2х шаблонов под Wordpress

    Приветствую, Нужно сделать верстку 2х шаблонов для Wordpress из psd. 1. Шаблон УЦ. Файл пример УЦ.jpg по сути никаких трудностей возникнуть не должно. Все предельно просто. ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка 2х шаблонов под Wordpress

    $50

    Приветствую, Нужно сделать верстку 2х шаблонов для Wordpress из psd. 1. Шаблон УЦ. Файл пример УЦ.jpg по сути никаких трудностей возникнуть не должно. Все предельно просто. ...

    WordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка шаблона под WebAsyst

    $100

    Понравился шаблон: http://www.templatemonster.com/demo/42640.html Нужно переделать верстку под webasyst. Верстку можно взять прямо с этого сайта. Приемка работы: Я предлагаю что бы вы сделали шаблон, показали его мне насвоем хостинге. Мы с вами подправили ...

    HTMLWebasyst
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн для интернет магазина

    Здравствуйте, господа дизайнеры! Требуется: 1. Разработать дизайн для интернет магазина по продаже чая и кофе(включая логотип). Придется рисовать главную страницу сайта + часть внутренних. 2. Выполнить кроссобраузерную и валидную ...

    HTMLWebasyst
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно сделать программу для курсовой работы

    $50

    Суть технического задания изложена в jpg файле. http://cs303201.userapi.com/v303201952/3fe8/RVZKb2Li9D8.jpg (По непонятным техническим причинам его не удается прикрепить к проекту) Работу нужно сделать в течении сегодняшнего дня. Оплата производится через сервис webmoney, после ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модуль для WebAsyst

    Суть проблемы: При создании заказа из админки (webasyst -&gt; заказы -&gt; создать новый заказ) для определенного пользователя этот заказ попадает в "Группу" уже оплаченных. Т.е. его "статус" становится уже оплаченным и пользователь может его ...

    Webasyst
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Срочная доработка сайта

    Суть проблемы: Проект выполнял не сам, а отдал товарищу. Тот пропал. Утром проект в срочном порядке нужно сдавать. Проект реализован частично на dle. Нужно его закончить. Из-за срочности нужна команда. Хотя ...

    DLE
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод верстки из html в шаблон DLE

    Работа: Есть простая html верстка (можно посмотреть в аттаче) из нее нужно сделать шаблон под DLE 8.5 Чем быстрее сделаете тем лучше. Шаблоны нужен уже сегодня. Есть только один нюанс. Нужно сделать автоматическую смену ...

    DLEHTMLJava
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод верстки из html в шаблон DLE

    $50

    Работа: Есть простая html верстка (можно посмотреть в аттаче) из нее нужно сделать шаблон под DLE 8.5 Чем быстрее сделаете тем лучше. Шаблон нужен уже сегодня. P.S. Работы на 20-30 минут. ...

    DLEHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка макета и доработка Shop Script Premium

    ================================== Работа ================================== Нужно сверстать шаблон для Shop Script Premium. Макет можно посмотреть в аттаче. Предоставлю для верстки psd файл. И нужно немного доработать программную часть. Нужно добавить ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно написать текст

    $7

    Работа: Нужно написать "цепляющий" текст для почтовой рассылки. Рассылка будет разовой и к спаму никакого отношения не имеет. Оплата: Бюджет проекта $7. Работаем без предоплаты. Если есть сомнения по оплате, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Изменение движка под нужды проекта

    Работа: Все максимально конкретно описано в ТЗ. Для програмной части планируется использовать DLE нужен спец по этому движку. В принципе при Вашем обосновании можем изменить выбор движка. Большое внимание должно быть уделено безопасности скрипта. ...

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно сделать красивый дизайн и html верстку

    $200

    Работа: Нужно выполнить красивый дизайн для проекта интернет-голосований.Примерное расположение блоков в аттаче. Заказчик хочет получить нечто стильное и гламурное пример: http://www.free-lance.ru/users/nid/viewproj.php?prjid=443710 Сроки: Вся работа должна быть выполнена в течении недели. Если у Вас руки ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн и html верстка

    $100

    Работа: Нужно сделать сначала макеты, а уже после html верстку. Заказчик хочет сделать социальную сеть (демо версию можно посмотреть здесь http://odnoklybniki.ru/, все блоки мы как программеры можем переместить в соответствии с вашей фантазией) для ...

    HTML
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка

    $10

    Работа: Нужно сделать верстку из макета (psd) в html. Верстка должна быть на дивах. Резиновой и валидной. Сроки не горят, но к утру я думаю реально закончить. Посмотреть на то что нужно будет верстать ...

    CSSHTMLJava
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно нарисовать макет авторана

    $50

    Дизайн сайта можно посмотреть здесь: http://www.theking.pnz.ru/ Нужно сделать дизайн для авторана, скачать его можно здесь: http://www.theking.pnz.ru/theking.exe (2 с небольшим метра) Оплата чисто символическая, по договоренности и отзыв. Если вы хорошо и ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад
  • Показать больше заказов

Отзывы фрилансеров

Idee_Fixe
36 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Написание рекламного письма
Сотрудничество с Алексеем принесло только положительные впечатления. Внятное ТЗ, отличная коммуникация, приятное общение и, наконец, достойная оплата. Спасибо за сотрудничество)
Валентина сделала свою работы быстро и четко. Полностью соблюдены сроки и все требования по проекту. Работой данного исполнителя я остался доволен.
Ответный отзыв
vitaliipopovych
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Верстка 2х шаблонов под Wordpress
WordPress
Очень понравилось работать с Алексеем. Интересный проект и своевременна оплата. Спасибо за отзыв. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Исполнитель оказался очень пунктуальным, все работы проведены в надлежащем качестве и в оговоренные сроки. Всегда при выполнении проекта был на связи. Замеченные несколько недочетов устранил с молниеносной скоростью. Рекомендую как грамотного и хорошего верстальщика.
Ответный отзыв
operatino
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$4
10 баллов
15 лет назад
Перевод верстки из html в шаблон DLE
DLEHTML
Приятный заказчик, доступно объяснил чего желает, и с оплатой "по факту" не подвёл.
Отличный исполнитель. Быстро друг друга поняли. Быстро и четко выполнил проект. Рекомендую.
Ответный отзыв
Lana
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
48 отзывов(-2)
$100
10 баллов
15 лет назад
Сделать простенький шаблон под Shop-Script
Один из самых лучших заказчиков. Хочется чтобы таких как он было побольше. Объяснил все четко, ясно и поэтому результат работы понравился всем.
Что-то не было времени написать Светлане отзыв. С ней сработались быстро. Так же быстро она сделала макет, а после дополнительного согласования довела весь проект до ума. Даже взяла на себя программную часть. Советую)
Ответный отзыв
vvvizard
38 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
15 лет назад
Нужно сделать красивый дизайн и html верстку
HTML
Работаем уже полгода, все отлично. Советую.
Отличный исполнитель! Почти пол года назад сделали проект и до сих пор работаем уже над другими проектами. :-) Ничего плохого о исполнителе сказать не могу. Все четко, качественно, в срок и именно то что нужно.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов