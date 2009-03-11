Есть стандартный отчет в 1С Общепите от раруса, но в нем период стоит только в 1 день. Нужно сделать так что бы этот отчет можно было формировать в произвольном интервале дат. То есть не за ...
- 1С-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $30
Приветствую! Необходимо написать рекламное письмо. Оно будет отправлено обычной почтой предполагаемым клиентам. Техническое задание на написание письма прикреплено к проекту. Обязательно указывайте цены и сроки! P.S. ...Завершен10 лет назад
Приветствую, Нужно сделать верстку 2х шаблонов для Wordpress из psd. 1. Шаблон УЦ. Файл пример УЦ.jpg по сути никаких трудностей возникнуть не должно. Все предельно просто. ...Завершен11 лет назад
- $50
Приветствую, Нужно сделать верстку 2х шаблонов для Wordpress из psd. 1. Шаблон УЦ. Файл пример УЦ.jpg по сути никаких трудностей возникнуть не должно. Все предельно просто. ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Понравился шаблон: http://www.templatemonster.com/demo/42640.html Нужно переделать верстку под webasyst. Верстку можно взять прямо с этого сайта. Приемка работы: Я предлагаю что бы вы сделали шаблон, показали его мне насвоем хостинге. Мы с вами подправили ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, господа дизайнеры! Требуется: 1. Разработать дизайн для интернет магазина по продаже чая и кофе(включая логотип). Придется рисовать главную страницу сайта + часть внутренних. 2. Выполнить кроссобраузерную и валидную ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Суть технического задания изложена в jpg файле. http://cs303201.userapi.com/v303201952/3fe8/RVZKb2Li9D8.jpg (По непонятным техническим причинам его не удается прикрепить к проекту) Работу нужно сделать в течении сегодняшнего дня. Оплата производится через сервис webmoney, после ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужно сделать сайт для строительной компании В разработку сайта входит: 1. Создание логотипа 2. Создание дизайна сайта 3. Верстка сайта 4. Программная часть сайта. В ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Суть проблемы: При создании заказа из админки (webasyst -> заказы -> создать новый заказ) для определенного пользователя этот заказ попадает в "Группу" уже оплаченных. Т.е. его "статус" становится уже оплаченным и пользователь может его ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Суть проблемы: Проект выполнял не сам, а отдал товарищу. Тот пропал. Утром проект в срочном порядке нужно сдавать. Проект реализован частично на dle. Нужно его закончить. Из-за срочности нужна команда. Хотя ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Работа: Есть простая html верстка (можно посмотреть в аттаче) из нее нужно сделать шаблон под DLE 8.5 Чем быстрее сделаете тем лучше. Шаблоны нужен уже сегодня. Есть только один нюанс. Нужно сделать автоматическую смену ...Закрыт15 лет назад
- $50
Работа: Есть простая html верстка (можно посмотреть в аттаче) из нее нужно сделать шаблон под DLE 8.5 Чем быстрее сделаете тем лучше. Шаблон нужен уже сегодня. P.S. Работы на 20-30 минут. ...Завершен15 лет назад
================================== Работа ================================== Нужно сверстать шаблон для Shop Script Premium. Макет можно посмотреть в аттаче. Предоставлю для верстки psd файл. И нужно немного доработать программную часть. Нужно добавить ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $7
Работа: Нужно написать "цепляющий" текст для почтовой рассылки. Рассылка будет разовой и к спаму никакого отношения не имеет. Оплата: Бюджет проекта $7. Работаем без предоплаты. Если есть сомнения по оплате, ...Закрыт15 лет назад
Работа: Все максимально конкретно описано в ТЗ. Для програмной части планируется использовать DLE нужен спец по этому движку. В принципе при Вашем обосновании можем изменить выбор движка. Большое внимание должно быть уделено безопасности скрипта. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $200
Работа: Нужно выполнить красивый дизайн для проекта интернет-голосований.Примерное расположение блоков в аттаче. Заказчик хочет получить нечто стильное и гламурное пример: http://www.free-lance.ru/users/nid/viewproj.php?prjid=443710 Сроки: Вся работа должна быть выполнена в течении недели. Если у Вас руки ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $100
Работа: Нужно сделать сначала макеты, а уже после html верстку. Заказчик хочет сделать социальную сеть (демо версию можно посмотреть здесь http://odnoklybniki.ru/, все блоки мы как программеры можем переместить в соответствии с вашей фантазией) для ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Работа: Нужно сделать верстку из макета (psd) в html. Верстка должна быть на дивах. Резиновой и валидной. Сроки не горят, но к утру я думаю реально закончить. Посмотреть на то что нужно будет верстать ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Дизайн сайта можно посмотреть здесь: http://www.theking.pnz.ru/ Нужно сделать дизайн для авторана, скачать его можно здесь: http://www.theking.pnz.ru/theking.exe (2 с небольшим метра) Оплата чисто символическая, по договоренности и отзыв. Если вы хорошо и ...Презентации1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужно написать несколько рекламных текстов к нашим продуктам. ПИСАТЬ ТОЛЬКО СЮДАЗавершен16 лет назад