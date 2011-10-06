Портал по недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок268 просмотров

Требуется создать серьезный портал по недвижимости (не риэлтерское агенство) с элементами соц. сети. Техзадание и предварительные наброски по дизайну готовы предоставить. Предполагаются индивидуальные кабинеты для застройщиков с возможностью добавления домов и квартир, отображение на карте и много чего еще. Желательно предусмотреть возможность дальнейшего наращивания функционала.

14 лет назад
krt
64 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров