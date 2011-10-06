Адрес скину в личку. Рассмотрю все заявки, любые варианты и предложения.
Портал по недвижимости
Требуется создать серьезный портал по недвижимости (не риэлтерское агенство) с элементами соц. сети. Техзадание и предварительные наброски по дизайну готовы предоставить. Предполагаются индивидуальные кабинеты для застройщиков с возможностью добавления домов и квартир, отображение на карте и много чего еще. Желательно предусмотреть возможность дальнейшего наращивания функционала.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
Создать сайт под ключ, разработать дизайн, и наладить работу всех внутренних страницЗавершен14 лет назад
Нужен сайт под ключ, все подробности в ТЗ. От вас: на каком движке будете делать,цена и срок! (без ответов не отвечу) до 25 календарных днейСайты «под ключ»11 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен веб сайт визитка под ключ. А именно: 1) Создание логотипа (Идея такова: по центру радиоуправляемый самолет в фас чтобы пропеллер был по центру, сверху дугой AIR снизу над пропелером BROTHERS) ...Закрыт14 лет назад
- $500
Сайт компании по продаже строительных материалов. 9 позиций 1). Бетон Киев 2). Цемент Киев 3). Пеноблок Киев 4). Кирпич Киев 5). Песок Киев 6). Щебень Киев ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $200
необходимо по имеющимся макетам сделать сайт(верстка + программирование) на Instant cms. Оставляйте свои контакты – скайп, аськаСайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Нужно сделать сайт для строительной компании В разработку сайта входит: 1. Создание логотипа 2. Создание дизайна сайта 3. Верстка сайта 4. Программная часть сайта. В ...Закрыт14 лет назад
Требуется создать портал недвижимости. Аналог http://www.dom43.ru/estate_base ICQ: 418657069Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт14 лет назад
- $90
Здравствуйте. Мне нужно создать удобную CMS для сайта http://www.academka.ru/. Можно Joomla, Bitrix или какую-нибудь другую. Оплата по факту: вы создаете систему у себя на сервере, я смотрю, вносим коррективы, ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо доработать сайт -osvetim.ru, логику СЕФ менять нельзя - продвигается по внутренним страницам. ТЗ прилагается По данному проекту сроки все горят - свои исполнители заняты по самое) если вы сделаете то ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт14 лет назад