Требуется создать серьезный портал по недвижимости (не риэлтерское агенство) с элементами соц. сети. Техзадание и предварительные наброски по дизайну готовы предоставить. Предполагаются индивидуальные кабинеты для застройщиков с возможностью добавления домов и квартир, отображение на карте и много чего еще. Желательно предусмотреть возможность дальнейшего наращивания функционала.