Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! В декабре планируется начать разработку очень качественного сервиса онлайн игр. Основные моменты таковы: - Игра в нескольких зонах (пользователь с сервером, онлайн друг с другом) ...
Сайт-визитка для авиамоделистов под ключ
Нужен веб сайт визитка под ключ. А именно:
1) Создание логотипа (Идея такова: по центру радиоуправляемый самолет в фас чтобы пропеллер был по центру, сверху дугой AIR снизу над пропелером BROTHERS)
2) Разделы сайта должны содержать: Новости, Фото, Видео, О Нас, Контакты.
3) Ну и собственно сам дизайн сайта должен быть выполнен в профессиональном стиле.
4)*** В зависимости о цены, хотелось бы чтобы все фото и видео загружались бы через админку, а на сайте имело обычный удобный просмотрщик и сортировщик.
Также планируем перевести сайт на английский язык, поэтому подготовить функцию Language и два флага Русский и Английский.
Сайт нужно сделать в короткие сроки.
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