Сайт-визитка для авиамоделистов под ключ

Нужен веб сайт визитка под ключ. А именно:

1) Создание логотипа (Идея такова: по центру радиоуправляемый самолет в фас чтобы пропеллер был по центру, сверху дугой AIR снизу над пропелером BROTHERS)

2) Разделы сайта должны содержать: Новости, Фото, Видео, О Нас, Контакты.

3) Ну и собственно сам дизайн сайта должен быть выполнен в профессиональном стиле.

4)*** В зависимости о цены, хотелось бы чтобы все фото и видео загружались бы через админку, а на сайте имело обычный удобный просмотрщик и сортировщик.

Также планируем перевести сайт на английский язык, поэтому подготовить функцию Language и два флага Русский и Английский.

Сайт нужно сделать в короткие сроки.