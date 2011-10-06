Сайт-визитка для авиамоделистов под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок179 просмотров

Нужен веб сайт визитка под ключ. А именно:

1) Создание логотипа (Идея такова: по центру радиоуправляемый самолет в фас чтобы пропеллер был по центру, сверху дугой AIR снизу над пропелером BROTHERS)

2) Разделы сайта должны содержать: Новости, Фото, Видео, О Нас, Контакты.

3) Ну и собственно сам дизайн сайта должен быть выполнен в профессиональном стиле.

4)*** В зависимости о цены, хотелось бы чтобы все фото и видео загружались бы через админку, а на сайте имело обычный удобный просмотрщик и сортировщик.

Также планируем перевести сайт на английский язык, поэтому подготовить функцию Language и два флага Русский и Английский.

Сайт нужно сделать в короткие сроки.

14 лет назад
LAman
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

phenom2508
Руслан 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

phenom2508
Руслан 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сервис онлайн игр

    $15000

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! В декабре планируется начать разработку очень качественного сервиса онлайн игр. Основные моменты таковы: - Игра в нескольких зонах (пользователь с сервером, онлайн друг с другом) ...

    AndroidiOS
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт на Instant cms

    $200

    необходимо по имеющимся макетам сделать сайт(верстка + программирование) на Instant cms. Оставляйте свои контакты – скайп, аська

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание CMS

    $90

    Здравствуйте. Мне нужно создать удобную CMS для сайта http://www.academka.ru/. Можно Joomla, Bitrix или какую-нибудь другую. Оплата по факту: вы создаете систему у себя на сервере, я смотрю, вносим коррективы, ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Срочно! Доработка джумлы 1.015

    Необходимо доработать сайт -osvetim.ru, логику СЕФ менять нельзя - продвигается по внутренним страницам. ТЗ прилагается По данному проекту сроки все горят - свои исполнители заняты по самое) если вы сделаете то ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта под "ключ"

    $1000

    Необходимо создать сайт. Тематика: борьба с криминалом в Северо-Кавказском регионе. За аналог берем: http://белыефартуки.рф http://gdecasino.org/ Последний заказ был: http://anti-priton.org/ . Проект оценен на двойку, поэтому вперед ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайт на Битрикс

    $400

    Добрый день уважаемые фрилансеры! Нужен отвественный фрилансер или команда фрилансеров. Для разработки сайта на цмс битрикс. Есть .psd макеты, от вас всё остальное

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад