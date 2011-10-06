Сайт компании по продаже строительных материалов

$500
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Закрыт21 заявка299 просмотров

Сайт компании по продаже строительных материалов.

9 позиций

1). Бетон Киев

2). Цемент Киев

3). Пеноблок Киев

4). Кирпич Киев

5). Песок Киев

6). Щебень Киев

7) Керамзит Киев

8). Шлакоблок Киев

9). Чернозём Киев

Задача:

1) Создание дизайна сайта.

2) Создание логотипа.

3) Верстка

4) Программная часть

5) Копирайтинг

6) SEO

Создать сайт, Раскрутить.

14 лет назад
bu4a
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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