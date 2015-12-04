Сделать копию небольшого интернет-магазина

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Завершен19 заявок335 просмотров

Адрес скину в личку. Рассмотрю все заявки, любые варианты и предложения.

14 лет назад
DenisD
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

rigos
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$250
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

rigos
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад