Создание сайта для магазина

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен20 заявок275 просмотров

Требуется создать сайт.

Примеры работ:

http://www.master-chistoty.ru/

http://www.vsedlyauborki.ru/

http://pro-brite.com/

http://chistosila.ru/

http://www.technoproduct.ru/

Подробная информация в ТЗ.

14 лет назад
stormy35
Илья 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Zero_real
Евгений 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$250
7 дней
Хороший специалист. Всё сделал качественно и в срок.
Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

Zero_real
Евгений 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сайт магазина по продаже одежды

    $5000

    Здравствуйте. Необходимо создать "под ключ" сайт, близкий к boutique.ru (аналогичный, но с немного большим функционалом). ОБЯЗАТЕЛЕН! опыт в создании сайтов по продаже одежды (в т.ч. возможно приобретение готового продукта) ...

    Сайты «под ключ»47 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Cоздание сайта для торговой марки

    $2500

    Евпаторийский завод классических вин, известный под торговыми марками "Голицынские вина" "Евпатория", "Picnic" ищет креативного и оперативного создателя сайта под одну из торговых марок. Примерный эффект сайта - monet2010.com (нужно сохранить динамику ...

    HTML
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен сайт с функциями граббера и парсинга

    $1000

    Основная задача сайта поиск и кроссирование артиклов автозапчастей, загрузка прайсов, и создание заказвов. Вот тут пример недоделанного сайта parts.major-auto.ru но лучше все делать с нуля Формы страниц сайта ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт страхового брокера

    $2500

    Здравствуйте. Необходимо создать "под ключ" сайт для страхового брокера. ОБЯЗАТЕЛЕН! опыт в создании сайтов по страхованию (в т.ч. возможно приобретение готового продукта) Основные направления деятельности: ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Портал по недвижимости

    Требуется создать серьезный портал по недвижимости (не риэлтерское агенство) с элементами соц. сети. Техзадание и предварительные наброски по дизайну готовы предоставить. Предполагаются индивидуальные кабинеты для застройщиков с возможностью добавления домов и квартир, отображение на карте ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт под ключ

    Нужен сайт под ключ, все подробности в ТЗ. От вас: на каком движке будете делать,цена и срок! (без ответов не отвечу) до 25 календарных дней

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт-визитка для авиамоделистов под ключ

    Нужен веб сайт визитка под ключ. А именно: 1) Создание логотипа (Идея такова: по центру радиоуправляемый самолет в фас чтобы пропеллер был по центру, сверху дугой AIR снизу над пропелером BROTHERS) ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад