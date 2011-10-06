Cоздание сайта для торговой марки

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок237 просмотров

Евпаторийский завод классических вин, известный под торговыми марками "Голицынские вина" "Евпатория", "Picnic" ищет креативного и оперативного создателя сайта под одну из торговых марок.

Примерный эффект сайта - monet2010.com (нужно сохранить динамику и привлекательность, но сайт должен быть на html).

Техническое задание можно получить, написав на контактный e-mail.

Жду ваши портфолио и предложения.

Исполнитель нужен в Киеве.

HTML
14 лет назад
Fialla
37 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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