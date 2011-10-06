Адрес скину в личку. Рассмотрю все заявки, любые варианты и предложения.
Посадить на web-asyst готовую верстку.
Посадить на Web-asyst готовую верстку.
Скрипты готовы (аякс корзина, слайдер, меню).
Срок 3 дня.
Оплата по факту работы.
Без примеров работ можете не писать.
Выберу до конца дня.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $1000
Основная задача сайта поиск и кроссирование артиклов автозапчастей, загрузка прайсов, и создание заказвов. Вот тут пример недоделанного сайта parts.major-auto.ru но лучше все делать с нуля Формы страниц сайта ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
Здравствуйте. Необходимо создать "под ключ" сайт для страхового брокера. ОБЯЗАТЕЛЕН! опыт в создании сайтов по страхованию (в т.ч. возможно приобретение готового продукта) Основные направления деятельности: ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется создать серьезный портал по недвижимости (не риэлтерское агенство) с элементами соц. сети. Техзадание и предварительные наброски по дизайну готовы предоставить. Предполагаются индивидуальные кабинеты для застройщиков с возможностью добавления домов и квартир, отображение на карте ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт14 лет назад
Создать сайт под ключ, разработать дизайн, и наладить работу всех внутренних страницЗавершен14 лет назад
Нужен сайт под ключ, все подробности в ТЗ. От вас: на каком движке будете делать,цена и срок! (без ответов не отвечу) до 25 календарных днейСайты «под ключ»11 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен веб сайт визитка под ключ. А именно: 1) Создание логотипа (Идея такова: по центру радиоуправляемый самолет в фас чтобы пропеллер был по центру, сверху дугой AIR снизу над пропелером BROTHERS) ...Закрыт14 лет назад
- $500
Сайт компании по продаже строительных материалов. 9 позиций 1). Бетон Киев 2). Цемент Киев 3). Пеноблок Киев 4). Кирпич Киев 5). Песок Киев 6). Щебень Киев ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $200
необходимо по имеющимся макетам сделать сайт(верстка + программирование) на Instant cms. Оставляйте свои контакты – скайп, аськаСайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Нужно сделать сайт для строительной компании В разработку сайта входит: 1. Создание логотипа 2. Создание дизайна сайта 3. Верстка сайта 4. Программная часть сайта. В ...Закрыт14 лет назад