Посадить на web-asyst готовую верстку.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки129 просмотров

Посадить на Web-asyst готовую верстку.

Скрипты готовы (аякс корзина, слайдер, меню).

Срок 3 дня.

Оплата по факту работы.

Без примеров работ можете не писать.

Выберу до конца дня.

14 лет назад
Mostlisty
Виктор 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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