Доска объявлений недвижимости

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрытнет заявок270 просмотров

Нужно создать сайт доска объявлений недвижимости ТЗ прикрепил + Города по субдоменам

14 лет назад
evgeniy777
Евгений 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

web_developer_ua
Дмитрий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$450
25 дней

Заявки фрилансеров

web_developer_ua
Дмитрий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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