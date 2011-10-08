Адрес скину в личку. Рассмотрю все заявки, любые варианты и предложения.
Сайт насосная.рф
Нужно создать сайт посвященный насосному, трубозапорному оборудованию.
Сайт скорее всего должен быть рукописным. К нему необходимо создать интуитивную админку на русском языке с очень широкими возможностями. Я представляю себе это так: есть скелет\основа сайта, админка выглядит так же, только можно отредактировать всё - начиная от новостей (и того, как они должны отображаться в этом поле) заканчивая созданием пунктов каталога с добавлением информации и фотографий.
Каталоги будут заполнены товарами, на каждый товар будет предоставлено несколько цен (от разных фирм) - нужно будет использовать счётчик по времени и показам (чтобы я мог выставить как долго будет отображаться та или инная компания, по окончанию показов формируется уведомление и мне и тому, кто размещал цену). И т.п.
Информацию для размещения предоставлю.
Флеш пока не нужен (возможно позже добавим)
Дизайн скорее всего абстрактный.
Сайт должен быть с интуитивным интерфейсом, не сильно загруженным - что глаза разбегаются "куда нажимать?". Всё чётко и красиво.
Нужно будет подключить интернет кошельки.
(!) Отвечая на проект указывайте пожалуйста в чём вы планируете исполнить его. (!)
--> Если есть бланк\анкета\опросный лист на ТЗ давайте ссылку.
Нравится:
http://www.water-center.ru/cash/vids/1_2.html
http://www.rusklimat.ru/catalog/pumps/pumps-statio...
http://www.teplosnab.com/nasosnye-stancii
http://www.teplograd.ru/catalog.htm?all=54 (Но не супер)
Не нравится:
http://vodopad.spb.ru/catalog/720/
http://promenergo.spb.ru/catalog/mens_water_pumpin...
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