Сайт насосная.рф

Нужно создать сайт посвященный насосному, трубозапорному оборудованию.

Сайт скорее всего должен быть рукописным. К нему необходимо создать интуитивную админку на русском языке с очень широкими возможностями. Я представляю себе это так: есть скелет\основа сайта, админка выглядит так же, только можно отредактировать всё - начиная от новостей (и того, как они должны отображаться в этом поле) заканчивая созданием пунктов каталога с добавлением информации и фотографий.

Каталоги будут заполнены товарами, на каждый товар будет предоставлено несколько цен (от разных фирм) - нужно будет использовать счётчик по времени и показам (чтобы я мог выставить как долго будет отображаться та или инная компания, по окончанию показов формируется уведомление и мне и тому, кто размещал цену). И т.п.

Информацию для размещения предоставлю.

Флеш пока не нужен (возможно позже добавим)

Дизайн скорее всего абстрактный.

Сайт должен быть с интуитивным интерфейсом, не сильно загруженным - что глаза разбегаются "куда нажимать?". Всё чётко и красиво.

Нужно будет подключить интернет кошельки.

(!) Отвечая на проект указывайте пожалуйста в чём вы планируете исполнить его. (!)

--> Если есть бланк\анкета\опросный лист на ТЗ давайте ссылку.

Нравится:

http://www.water-center.ru/cash/vids/1_2.html

http://www.rusklimat.ru/catalog/pumps/pumps-statio...

http://www.teplosnab.com/nasosnye-stancii

http://www.teplograd.ru/catalog.htm?all=54 (Но не супер)

Не нравится:

http://www.multipumps.ru/

http://www.kpsk.ru/

http://vodopad.spb.ru/catalog/720/

http://promenergo.spb.ru/catalog/mens_water_pumpin...

http://www.watercity.ru/catalog/61/614/