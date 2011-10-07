Создание почты со всем функционалом.

Здравствуйте, нужно написать почту с нуля или со своими наработками.

Готовые почты не подходят типа b1gmail и тп.

Функционал весь как у обычной почты, будет только нестандартный вывод писем в видимое пользователем окно.

От вас: примерная стоимость такого проекта и время.