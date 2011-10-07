Требуется разработать сайт - архив позволяющий прослушивать и сгружать аудио файлы, дезайн будет предоставлен, превью главной здесь: в аттаче т3 к проекту. здесь разговор обьясняющий все о проекте: https://www.yousendit.com/download/T2dmS3dwbWdKV085TE1UQw ...
Создание почты со всем функционалом.
Здравствуйте, нужно написать почту с нуля или со своими наработками.
Готовые почты не подходят типа b1gmail и тп.
Функционал весь как у обычной почты, будет только нестандартный вывод писем в видимое пользователем окно.
От вас: примерная стоимость такого проекта и время.
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