Создание двух новостных сайтов и поддержка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен8 заявок274 просмотра

Необходимы два новостных сайта на CMS DLE (или что то оптимизированное под ПС) с нормальным визуальным редактором (необходимо будет в каждую статью добавлять по 1-2 картинке). Дизайн сайтов готов. На сайте будет листалка статей как на bigmir.net

После создания нужна будет поддержка новых 2 сайтов + поддержка существующих 3 сайтов (Joomla, DLE - мелкие доработки в процессе работы) (Стоимость оплаты за поддержку предложите пожалуйста сами).

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DLEJoomla
14 лет назад
kiprik
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

alex-kacean
Александр 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-4)
14 лет назад
$100
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Заявки фрилансеров

alex-kacean
Александр 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-4)
14 лет назад

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