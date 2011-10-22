Создание двух новостных сайтов и поддержка

Необходимы два новостных сайта на CMS DLE (или что то оптимизированное под ПС) с нормальным визуальным редактором (необходимо будет в каждую статью добавлять по 1-2 картинке). Дизайн сайтов готов. На сайте будет листалка статей как на bigmir.net

После создания нужна будет поддержка новых 2 сайтов + поддержка существующих 3 сайтов (Joomla, DLE - мелкие доработки в процессе работы) (Стоимость оплаты за поддержку предложите пожалуйста сами).

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