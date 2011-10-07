Срочно сайт на javascript, html, css (+php)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки191 просмотр

Главная задача - это сделать быстро. Стоимость не столь важна, если у вас есть уверенность, что вы сможете это сделать как описано ниже и в заданные сроки.

Собственно, ТЗ:

1. Интернет магзин, состоящий из двух страниц. Главная страница (рис. 1) уже есть, ее можно посмотреть здесь кальян-в-дом.рф и вторая (на скриптах с подгрузкой), как здесь event-first.ru. То есть где содержимое подгружается без перезагрузки всей страницы. Исходники event-first.ru могу дать (это мой сайт)

2. Собственно вторая страница (основная), выглядит как у Apple.com по дизайну (серая полоска с 4 разделами), эскиз в прикреплении.

3. На рисунках примерный план страницы, фон я вышлю, дизайн в принципе больше никакой не требуется

Остальные подробности уже в личке

CSSHTMLJavaScriptPHP
14 лет назад
krusty36
Кирилл 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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