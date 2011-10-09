Магазин по продаже мясных деликатесов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт15 заявок206 просмотров

Требуется простейший продающий сайт на ограниченную группу товаров (мясные деликатесы), суть: доставка в пределах города, оплата наличными при получении. Требования:

1. Возможность для пользователя добавлять отзывы и отображение этих отзывов на главной странице.

2. Отображение АКЦИЙ на главное странице.

3. Дизайн предлагается "Исполнителем" (логотип имеется).

4. Исполнение на готовых платформах приветствуется.

14 лет назад
sigrus
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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