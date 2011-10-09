Сайт отзывов туристов

нужно создать сайт с функционалом как на http://www.turpravda.com/.

Дизайн простенький. не каких особых заморочек не нужно. Главное чтобы симпатичный был.

Сайт будет о Египте, что бы он был сделан в стиле соц сети, создание блогов ( отчетов туристов) как на turpravda.com. вопросы ответы и оценка отелей. отзывы об отдыхе и экскурсиях. загрузка видео и фото в каждом отзыве слайдером. такого плана, добавления в друзья.