Сайт компании по продаже LED лампочек

$500
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Закрыт1 заявка199 просмотров

Копия сайта на ASP.NET MVC 3 (C#) + SQL2008

Требуется создать копию сайта с некоторыми дополнениями, касающимися SEO. Панель управления сайтом должна обеспечивать добавление статей по каждому товару, редактирование товаров и категорий. Средство разработки VS2010.C# (PHP – не предлагать!)

Прошу указывать цену и сроки

Устраивает любой вариант оплаты исключающий обман.

ASP.NETPHP
14 лет назад
sbalance
Сергей 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров