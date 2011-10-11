тех задания нет ! но есть аналогичный проект http://macrotrade.com Интересует цена и строки выполнения ! платежные системы: самые используемые в СНГ, дизайн берется с джумлы!
CMS + программинг + дизайн + верстка (под ключ)
Здравствуйте,
Нам нужен веб сайт с интернет магазином. От разработчика требуется:
1. Выбор CMS или использование собственного движка
2. Программинг
3. Дизайн (ключевой пункт) и верстка
4. Консультации по начальному SEO
5. Выбор хостинга для оптимальной работы сайта в центральной части РФ
Подробное ТЗ в прицепе. Пароль от архива – skazkabul.
Сроки ~ 4 недели.
Цена ~ 15 000 (обговаривается индвидуально с исполнителем).
О проекте:
Проект «Мой сказочник» создает уникальные персонализированные сказки для детей. Мы используем волшебство современных технологий для того, чтобы поместить маленького героя в самый центр сказки.
Нам нравится создавать красивые истории и притягивающие глаз иллюстрации. С нами работают талантливые авторы и иллюстраторы, которые создают волшебный мир сказок. Все это делает наши сказки увлекательными и интересными для маленького героя.
С уважением,
Сергей.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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