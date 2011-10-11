CMS + программинг + дизайн + верстка (под ключ)

Здравствуйте,

Нам нужен веб сайт с интернет магазином. От разработчика требуется:

1. Выбор CMS или использование собственного движка

2. Программинг

3. Дизайн (ключевой пункт) и верстка

4. Консультации по начальному SEO

5. Выбор хостинга для оптимальной работы сайта в центральной части РФ

Подробное ТЗ в прицепе. Пароль от архива – skazkabul.

Сроки ~ 4 недели.

Цена ~ 15 000 (обговаривается индвидуально с исполнителем).

О проекте:

Проект «Мой сказочник» создает уникальные персонализированные сказки для детей. Мы используем волшебство современных технологий для того, чтобы поместить маленького героя в самый центр сказки.

Нам нравится создавать красивые истории и притягивающие глаз иллюстрации. С нами работают талантливые авторы и иллюстраторы, которые создают волшебный мир сказок. Все это делает наши сказки увлекательными и интересными для маленького героя.

С уважением,

Сергей.