Создание блога по бодибилдингу

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Закрыт10 заявок321 просмотр

Нужно сделать блог для чемпиона Украины по бодибилдингу

Что нравится а что нет есть во вложении в документе.

Условие:

Наброски дизайна - предоплата - реализация - оплата остатка

Жду предложений по цене и срокам

14 лет назад
s_IP
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров