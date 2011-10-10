Требуется написать сайт на основе кода livescore. (PHP + javascript) Что-то типа http://www.myscore.ru/ (не клон) Отдам предпочтение человеку, который предложит выгодную цену, а так же если у Вас будут идеи по ...
Создание блога по бодибилдингу
Нужно сделать блог для чемпиона Украины по бодибилдингу
Что нравится а что нет есть во вложении в документе.
Условие:
Наброски дизайна - предоплата - реализация - оплата остатка
Жду предложений по цене и срокам
Заявки фрилансеров
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