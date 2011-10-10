Создание личного кабинета

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Закрыт1 заявка194 просмотра

Нужен личный кабинет (ЛК) пользователя. Необходимо:

-возможность регистрации на сайте,

-система входа по паролю в ЛК,

-напоминание пароля на майл,

-возможность замены пароля,

-выбора в ЛК города и интересующих пользователя тематик новостей, для которых идет рассылка.

-окна регистрации, входа и тд реализуются через попапы. Вестка предоставляется.

- попап регистрации-входа в систему должен отображаться каждому посетителю, незарегистрированному на сайте.

Движок самописный на php/Кохана.

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PHP
14 лет назад
Argo_com
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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