Каталог цитат

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен8 заявок270 просмотров

Сделать аналог каталога цитат http://www.brainyquote.com/

PHP, JS, MySQL

Варианты сделаю на WP (Joomla, DLE, etc.) не предлагать. Скрипт должен быть:

1. Написан с нуля,

2. Легким и простым в установке, использовании,

3. Масштабируемым,

4. Не сильно "жрать" ресурсы сервера.

Под аналогом подразумевается ПОЛНАЯ копия ресурса в плане интерфейса и дизайна.

DLEJavaScriptJoomlaMySQLPHPWordPress
14 лет назад
1vanPositifF
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

ADI
39 лет
19 лет в сервисе
Был
43 минуты назад
14 лет назад
$700
12 дней
Очень понравилось работать с Андреем! Знает свое дело на 100%. Проект выполнен очень качественно и точно в срок. Постоянно на связи, либо в скайпе, либо по телефону. Любые возникающие вопросы решаются очень быстро. За время совместной работы зарекомендовал себя как специалист высокого уровня. В дальнейшем, по другим проектам, обязательно буду обращаться еще! Текущий проект выполнен на 10+. Спасибо!
С Иваном приятно работать – хороший заказчик, хороший человек, интересный проект. Оплата вовремя, была даже премия. Рекомендую! С уважением, Андрей

Заявки фрилансеров

ADI
39 лет
19 лет в сервисе
Был
43 минуты назад
14 лет назад